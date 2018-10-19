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19. 10. 2018

В Индии поезд врезался в толпу: 50 жертв

Вблизи индийского города Амритсар, штат Пенджаб, поезд наехал на группу людей - погибли как минимум 50 человек. Об этом сообщает газета Economic Times вечером в пятницу, 19 октября.

По разным данным, на путях во время аварии находилось от 300 до 700 человек. Ранения получили около 150 человек.

Cмотрите фотогалерею: В Индии поезд врезался в толпу: 50 жертв

Уточняется, что местные жители жгли чучела возле железнодорожных путей в честь одного из самых популярных индуистских праздников - Дашахры. Люди не слышали гудка приближающегося состава из-за взрывающихся петард.

Amritsar train accident video pic.twitter.com/hb9Q3f9qL6

— Satinder pal singh (@SATINDER_13) 19 октября 2018 г.

Пострадавшие, число которых не называется, доставлены в больницы. Медики опасаются, что число погибших со временем может возрасти.

Недавно на севере Индии в штате Уттар-Прадеш сошел с рельсов поезд - погибли семеро, травмы получили 30 человек. До этого на западе Турции поезд сошел с рельсов, не менее 10 человек погибли и 73 пострадали.

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Источник: korrespondent.net

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