Усилят ВМС. Какие фрегаты США хотят дать Украине

США сняли с Украины запрет на поставки оружия, сообщил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер. Накануне СМИ узнали, что Америка предложила передать Украине американские фрегаты Oliver Hazard Perry.

В рамках американской Программы избыточного имущества армии Украина уже получила два патрульных катера класса Island 1988 года, в связи с эскалацией в Азовском море. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Американские фрегаты

Военный атташе США в Украине передал письмо украинскому министру обороны Степану Полтораку с предложением по "повышению обороноспособности украинских военно-морских сил на Чёрном и Азовском морях", сообщает Украинский милитарный портал.

Среди предлоожений - передача фрегатов типа Oliver Hazard Perry в рамках американской Программы избыточного имущества армии.

В 2000-х годах на этих кораблях проходили стажировку украинские военные моряки. 25 марта 2009 в Севастополь заходил фрегат этого типа - USS Klakring (FFG-42).

Тогда впервые был поднят вопрос о передаче Украине фрегатов этого типа. Как говорил тогда Посол США в Украине Уильям Тейлор, дискуссия продолжается.

"Украинские ВМС обращались в США относительно возможности передачи определенных военных кораблей США ВМС Украины (два фрегата - ред). Это общение, эта дискуссия между украинским Минобороны и Пентагоном продолжается, относительно этого не принято ни одного решения", - говорил Тейлор.

Фрегаты типа Oliver Hazard Perry строились в течение 1975-2004 годов. Всего построили 71 фрегат. В строю находится 36 фрегатов. Они находились на вооружении США (29), Турции (8), Тайваня (8), Австралии (6), Испании (6), Египта (4), Польши (2), Бахрейна (1), Пакистана (1).

Oliver Hazard Perry разрабатывались как ракетные фрегаты, вооруженные пусковыми Mk 13 для зенитных управляемых ракет SM-1MR и противокорабельными ракетами Harpoon. SM-1 в 2003 году были демонтированы на фрегатах ВМФ США.

В их задачи входит противолодочная и противовоздушная оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп. Их кормовая часть занята летной площадкой, а в задней части надстройки, бок о бок два ангара для вертолетов.

ВМФ США последовательно выводит из состава своего флота эти фрегаты, планируя в перспективе заменить их литторальными боевыми кораблями LCS в качестве океанских эскортов.

Однако, в настоящее время фрегаты списываются значительно быстрее чем вводятся в строй LCS, что создает слабое место в эскортных силах американского флота.

Сейчас на вооружении этих фрегатов стоит:

76-мм артиллерийская установка OTO Melara

20-мм зенитная артиллерийская установка Phalanx CIWS

два торпедных аппарата Mark 32 ASW

Технические характеристики Oliver Hazard Perry:

Водоизмещение 4,2 тысячи тонн

Длина: 135 метров (FFG-7, FFG-9 - 27 FFG-30 - 31 FFG-34 - 35), 138,1 метров

Ширина: 13,7 метра

Осадка 6,7 - 7,77 метра

Скорость: до 29 узлов

Экипаж 219 человек

Дальность плавания: до пяти тысяч миль

Катера Island

27 сентября состоялась церемония передачи Украине катеров в городе Балтимор. В ней принимали участие президент Петр Порошенко и вице-адмирал Береговой охраны США Майкл МакАллистер.

Катера называются Cushing и Drummond, построены в 1988 году. Они прослужили почти 30 лет в Береговой охране на Атлантике, после чего их списали и отправили на консервацию.

Характеристики катера Island:

Длина: 34 метра

Максимальная скорость: 56 км/ч

Экипаж: 16 человек

Запас хода: свыше шести тысяч км

Автономное плавание: 5-6 суток

Вооружение: автоматическая пушка калибра 25 мм M242 Bushmaster и два пулемета калибра 12,7 мм М2.

Навигация: радиолокационная станция общего обнаружения AN/SPS-73.

Однако неизвестно, останутся ли пушки и средства связи на катерах. Грузия, которая раньше также получила от США катера класса Island, приняла их уже без оборудования.

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Вероятно, Украина на эти катера установит боевые модули БМ-5М.01 Катран-М (пушка, гранатомет, пулемет, ПТРК), которые стоят на бронированных артиллерийских катерах Гюрза-М, два из которых переброшены в Азовское море. Производство РЛС в Украине также налажено.

Катера класса Island начали создавать в 1980-х годах для патрулирования берега, перехвата мигрантов, борьбы с наркотрафиком и другой контрабандой, поисковых и спасательных операций, а также с расчетом на военные операции по береговой обороне.

Катера класса Island признали крайне удачными по их мореходным качествам. Также они оснащены передовым навигационным и электронным оборудованием и подходять для разных функций береговой охраны.

Известно, что Drummond, переданный Украине, получил награды за безопасный перехват мигрантов из Гаити и Кубы.

Всего в 1985-1992 годах их построили 49, 37 из них - остаются на службе в Береговой охране США. Их планируют постепенно заменить катерами более нового класса.

У Украины нет кораблей похожего класса и не будет собственного производства в ближайшем будущем.

В комментарии программе Схемы заместитель начальника штаба Командования ВМС ВСУ Андрей Рыженко, который осматривал катера, предназначенные для Украины, заявил, что "они действительно в хорошем состоянии".

"Техническое состояние позволит использовать эти корабли еще как минимум 15 лет. Они могут выполнять задачи в составе сил НАТО и ЕС, как этого требует военная доктрина Украины", - сказал Рыженко.

Украина полцчает их бесплатно, в рамках американской Программы избыточного имущества армии, Киев должен оплатить только ремонт, переоборудование и другие сопутствующие расходы.

Патрульный катер класса Island/ Getty

По подсчетам Радио Свободы и Украинского милитарного портала, это будет стоить чуть более десяти миллионов долларов за оба катера.

Американские катера прибудут в Одессу только в конце 2019 года. Как считают в Минобороны Украины, в октябре-ноябре 2018 США подготовят контракты на поставку оборудования и восстановление технической готовности катеров.

С января по июнь 2019 запланированы восстановительные работы и дооборудование катеров - в присутствии представителей украинских ВМС. Летом 2019 году в Балтиморе будут учиться украинские экипажи; а в ноябре-декабре 2019 катера должны транспортировать в порт Одессы и привести в рабочее состояние с помощью экспертов Береговой охраны США.

Решение о передаче Украине катеров Cushing и Drummond в США приняли еще в 2016 году. Но с тех пор тянулась бюрократическая волокита, которая фактически заблокировала процесс передачи.

Обострение в Азовском море

В течение десятилетий Украина и Россия спорили о разграничении Азовского моря, однако окончательного раздела этой территории так и не произошло. Фактически, сейчас граница между двумя странами есть лишь по дну моря, а не по воде.

В 2003 году президенты Леонид Кучма и Владимир Путин подписали соглашение, согласно которому Азовское море стало внутренним морем двух стран.

Ситуация в Азовском море обострилась после задержания в марте у берегов Крыма украинскими пограничниками российского судна Норд. Российские погранслужбы в ответ начали усиленный досмотр судов, идущих к украинской территории.

Уже несколько месяцев подряд российские пограничники систематически задерживают для проверки судна под разными флагами, следующие из портов Мариуполя и Бердянска или в обратном направлении.

Как отмечает помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, Россия осматривает иностранные торговые суда, которые движутся в порты Украины, хотя этого никогда не делала ранее.

В мае 2018 года Россия, завершив строительсвтво автомобильной части Керченского моста, направила в Азовское море и Керченский пролив три артиллерийских катера - два бронекатера АК-201 и АК-248 проекта 1204 Шмель и один катер АК-326 проекта 1400М Гриф - из состава Каспийской флотилии ВМФ России.

С тех пор Россия задержала около 150 украинских и иностранных торговых кораблей и допрашивала экипажи, а также других людей, находящихся на борту. Российская сторона подчеркивает, что не нарушает ни один из международных договоров.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что грузопоток морского порта Мариуполя упал на 10 процентов, а Бердянска - на 20 процентов.

20 сентября поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец вышли с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе и направиись в Бердянск, где станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

22 сентября Донбасс и Корец прошли вдоль берегов Крыма, в той части, которую Россия считает своей "исключительной экономической зоной". 23 сентября корабли прошли под Керченским мостом, став героями соцсетей и СМИ как в Украине, так и в России.

Стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135W 23 сентября совершил несколько пролетов вблизи Керченского пролива, когда в Азовское море заходили корабли ВМС Украины. RC-135W в течение нескольких часов курсировал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

ВМС ВСУ обвинили Россию в создании опасных инцидентов - как в море, так и в небе. Украинские военные корабли прошли через Керченский пролив в сопровождении российских кораблей ФСБ.

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Согласно сообщению ВМС, 20 сентября со стороны корабля Приазовье, а 21 сентября - Су-27 были допущены опасные инциденты. Корабль, по сообщению ведомства, совершил чрезмерное сближение с украинскими судами, а истребитель - опасно приблизился к самолету Ан-26 ВМС Украины, который выполнял плановое задание над Черным морем.

Новая военная база на Азове

6 сентября СНБО Украины принял решение усилить военно-морское присутствие в Азовском море.

"Речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и так далее", - заявили в СНБО.

Через два дня стало известно о переброске малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море. В составе ВМС Украины есть шесть таких катеров: Аккерман, Бердянск, Вышгород, Кременчуг, Лубны и Никополь.

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11 сентября украинские катера проекта Гюрза-М Лубны и Кременчуг вышли на службу в акватории Бердянского порта.

"С целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря и недопущения незаконных остановок судов со стороны страны-агрессора, направляющихся в Мариупольский и Бердянский торговые порты", - пояснили в Мининфраструктуры.

Ожидается, что до конца года в Азовском море будет создана военно-морская база ВМС Украины путем переброски сюда Южной военно-морской базы из Николаева, которая до аннексии Крыма находилась в Новоозерном в заливе Донузлав. В дальнейшем на ее базе будет создан катерный дивизион с будущим развертыванием сил и средств.

Кроме того, Вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку на Азовском направлении.

Cмотрите фотогалерею: Усилят ВМС. Какие фрегаты США хотят дать Украине

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Источник: korrespondent.net