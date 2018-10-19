На Буковине грузовик раздавил своего владельца

В Черновицкой области в пятницу, 19 октября, на дороге произошел несчастный случай, в результате которого погиб водитель грузовика под колесами собственного же авто. Смертельный случай произошел около 11:00 в Кицманском районе, вблизи села Стрелецкого Кута, передает издание 0372.ua.
Отмечено, что 31-летний местный житель ехал за рулем собственного автомобиля марки КамАЗ по лесной дороге на окраине села.
"Во время движения на повороте внезапно открылась водительская дверь. Пытаясь их закрыть, водитель не удержался и выпал из кабины под задние колеса дальше самостоятельно продолжавшего движение грузовика. В результате полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Следователи Кицманского отдела полиции начали уголовное производство по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Сейчас проводятся следственные действия, работники полиции устанавливают все детали гибели водителя.
Ранее в Киеве мужчина в Днепровском районе после драки остался лежать на проезжей части, впоследствии на него наехал маршрутный автобус, и он умер.
А накануне в Киеве водитель-эпилептик устроил масштабное ДТП с участием семи автомобилей, включая грузовик. Пострадали два человека.
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Источник: korrespondent.net
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