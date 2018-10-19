Украина конфисковала крымское судно Норд

Прокуратура Автономной Республики Крым передала судно Норд Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, решение принято с целью сохранения бюджетных средств, расходуемых на содержание арестованного судна на территории порта Бердянск.

В прокуратуре напомнили, что 4 октября в Апелляционный суд Киева было направлено обвинительное заключение в отношении капитана судна Норд в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.332-1 УК (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства) для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу.

Россия предложила Украине обменять экипаж Норда

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно-нарушитель Норд из Крыма. На его борту находились 10 человек. Капитан был арестован, но позже выпущен под залог. Другие члены экипажа пытались покинуть Украину, но были остановлены в аэропорту Киева. Улететь в Минск и вернуться домой в Крым удалось только двоим морякам благодаря тому, что российские дипломаты выдали им новые загранпаспорта, где фамилии не совпадали с теми, которые были указаны в украинских стоп-листах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net