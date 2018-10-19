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19. 10. 2018

На кладбище во Львовской области нашли труп младенца

В Жовковском районе Львовской области на кладбище одного из сел нашли мертвого младенца. Страшную находку обнаружили сегодня, в пятницу, 19 октября, сообщили в областной полиции.

"В Жовковское отделение полиции поступило сообщение о том, что на кладбище, расположенном в одном из сел района, местные жители обнаружили тело новорожденного ребенка без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: На кладбище во Львовской области нашли труп младенца

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинолог. Устанавливаются обстоятельства и время смерти девочки. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Источник: korrespondent.net

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