Американский атомный авианосец Гарри Трумэн впервые за последние почти три десятилетия пересек Северный полярный круг, войдя в Арктику. Об этом сообщается в Twitter ВМС США в пятницу, 19 октября.

Согласно данным американского ведомства, авианосец идет в северном направлении вдоль побережья Норвегии в сопровождении боевых кораблей восьмой авианосной ударной группы.

В последний раз американский авианосец заходил в Арктику в район Норвежского моря в сентябре 1991 года. Тогда авианосец Америка принимал участие в учениях North Star.

Сейчас Гарри Трумэн подошел к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец 2018). Они должны стать крупнейшими с момента окончания Холодной войны.

Cмотрите фотогалерею: Авианосец США впервые за 30 лет зашел в Арктику

Ранее стало известно, что НАТО расширяет масштаб военных учений в Норвегии.

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Источник: korrespondent.net