Суд ЕС обязал Польшу остановить судебную реформу

Суд Европейского союза обязал Польшу немедленно приостановить судебную реформу в стране. Соответствующее предварительное решение суд ЕС принял после обращения Еврокомиссии, передает в пятницу, 19 октября, пресс-служба европейской судебной инстанции.
Как указывается в документе, Польша "должна немедленно прекратить" реализацию на территории страны нового законодательства, касающегося снижения пенсионного возраста для членов Верховного суда. Положения указанной реформы, как заметили в суде, вызывают обеспокоенность.
В частности, речь идет об инициативе польской власти, которая вступила в силу летом этого года: возраст выхода на пенсию для верховных судей снижен с 70 лет до 65. В Еврокомиссии заявили, что подобная мера может означать вынужденную отставку для 27 из 72 судей. На пенсию, согласно закону, должен уйти и председатель Верховного суда.
Окончательное решение по существу по этому делу суд ЕС, как уточняется в пресс-релизе, вынесет позже.
"(Размещенное 19 октября) постановление о предварительных временных мерах не наносит ущерба результатам основного рассмотрения", - указывается в документе.
Ранее Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении страны-члена ЕС за нарушение принципа независимости судебной системы. Варшаве официальное сообщение о начале этого процесса впервые было направлено в июле.
В сентябре ЕК инициировала второй этап процедуры. Польше она тогда дала рекомендации об устранении нарушений. Однако Варшава прислушиваться к заявлениям Еврокомиссии отказалась. Требования ЕК в МИД страны признали необоснованными и заявили, что судебная реформа не ограничивает возможностей независимого состязательного процесса.
24 сентября Еврокомиссия подала на Польшу иск в суд ЕС. Начавшаяся в отношении Польши санкционная процедура ЕК в конечном итоге может привести к временному лишению Варшавы права голоса в Евросоюзе.
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Источник: korrespondent.net
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