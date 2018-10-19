В Сумской области нашли свалку ртутных ламп

В центре Шостки Сумской области обнаружили стихийную свалку ртутных ламп возле мусорных баков. Об этом сообщили в городском отделении Нацполиции в пятницу, 19 октября.

По данным правоохранителей, неизвестные оставили возле мусорного бака около 50 люминесцентных ламп.

"Лампы забрали представители ГСЧС. Утилизацией ламп будут заниматься уполномоченные на это организации", - добавили в полиции.

В Черкассах произошла крупная утечка ртути

Ранее в Киеве ликвидировали четыре свалки ртутных ламп.

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Источник: korrespondent.net