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19. 10. 2018

В Бахмуте нашли крупный тайник оружия

В Бахмуте Донецкой области правоохранители обнаружили арсенал оружия в одном из гаражей жилого сектора города. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в пятницу, 19 октября.

Правоохранители совместно с представителями военной контрразведки СБУ получили оперативную информацию о том, что в одном из гаражей хранится большое количество нелегального оружия.

В ходе осмотра было обнаружено сооружение, начиненное боеприпасами. Там хранилось более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольному гранатомету, противотанковые мины и более 20 тысяч патронов.

Cмотрите фотогалерею: В Бахмуте нашли крупный тайник оружия

"При участии взрывотехников опасные предметы изъяты. Оружие направлено на экспертизу", - сообщили в полиции.

Оперативники принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к организации взрывного схрона.

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Источник: korrespondent.net

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