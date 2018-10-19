Днем на Донбассе было 10 обстрелов, ранен военный

В течение текущих суток, 19 октября, сепаратисты по состоянию на 18:00 совершили 10 обстрелов в зоне операции Объединенных сил на Донбассе, три из них - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В боях ранен один украинский военный, сообщает в пятницу пресс-центр ООС в Facebook.
Отмечено, что сепаратисты вели прицельный огонь из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом наибольшая активность зафиксирована вблизи Авдеевки, где для корректировки огня использовались беспилотники.
В частности, по данным штаба ООС, обстрелы позиций Объединенных сил зафиксированы в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Авдеевка, Гнутово и Лебединское.
"Вследствие обстрелов на Донецком направлении ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил. В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие ответного огня", - говорится в сообщении.
Напомним, за сутки 18 октября подразделения сепаратистов 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Враг дважды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностям. Один украинский военнослужащий был ранен.
Также первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии в Украине ОБСЕ Александр Хуг заявлял, что боевые действия на Донбассе можно прекратить в течение одного часа.
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Источник: korrespondent.net
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