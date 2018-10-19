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19. 10. 2018

В Нидерландах впервые выдали паспорт с нейтральным полом

В Нидерландах выдали первый паспорт, в котором указан нейтральный пол. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает ВВС.

В частности, документ выдали 57-летней Леоне Зекерс. В паспорте вместо М для мужчин или V для женщин указано X.

Известно, что в 2001 году Зекерс, рожденный мужчиной, изменил пол на женский. Однако в настоящий момент она не относит себя ни к какому полу.

Как сообщается, в июне Зекерс выиграла суд, который подтвердил ее право не признавать себя ни мужчиной, ни женщиной. В решении утверждается, что самоидентификация преобладает над внешним видом тела или медицинским статусом.

Также суд предложил законодательной власти страны удостовериться, что гендерная нейтральность предусмотрена законодательством Нидерландов.

Напомним, в конце июня Конституционный суд Австрии постановил, что власти должны позволять гражданам указывать в документах третий пол. В ноябре 2017 суд постановил закрепить понятие третьего пола в книге регистрации актов гражданского состояния страны.

Также сообщалось, что в феврале текущего года обложку журнала впервые украсил "бесполый" человек.

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Источник: korrespondent.net

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