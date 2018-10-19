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19. 10. 2018

Нападение на квартиру координатора С14: названа основная версия


Основной версией взрыва в квартире координатора С14 Сергея Мазура в Борисполе Киевской области, в результате чего пострадал его отец, является его общественная деятельность. Об этом в пятницу, 19 октября, заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба ведомства.
 
В рамках осмотра места происшествия правоохранители изъяли следы и вещественные доказательства, способствующие установлению личности злоумышленника и его задержанию. Для расследования создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные оперативники и следователи.
 
"Члены группы рассматривают две версии совершения преступления, основная из них – общественная деятельность сына потерпевшего мужчины. На сегодняшний день могу сказать, что собрана достаточная доказательная база, которая позволяет мне утверждать, что злоумышленник будет установлен в ближайшее время", – сказал Аброськин.
 
Напомним, 10 октября в квартиру координатора С14 Сергея Мазура бросили взрывное устройство. В результате получил ранения отец активиста. Позже возле здания МВД в Киеве прошла акция протеста активистов С14, которые требовали надлежащего расследования дела Мазура.

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Источник: korrespondent.net

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