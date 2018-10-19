Патриарх Кирилл выступил с обвинениями в адрес Вселенского патриархата

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат "впал в раскол, сняв анафемы с двух представителей неканонических церквей", передает в пятницу, 19 октября, РИА Новости.
По его словам, Константинопольский патриархат "отождествил себя с раскольниками". "Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками. Неканонически, нарушая все правила, он вторгся в нашу юрисдикцию, простил раскольников. Значит, отождествив себя с раскольниками, он сам стал раскольником", – заявил предстоятель Русской православной церкви.
Патриарх Кирилл также отметил, что решение Синода РПЦ поддерживает большинство верующих.
Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат продолжает состоять в общении с Русской православной церковью (РПЦ).
Напомним, 15 октября РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.
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Источник: korrespondent.net
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