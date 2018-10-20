Губернаторам США поступили ложные "запросы" от посла Украины



Неизвестные направили запросы к губернаторам США о проведении телефонных бесед от имени посла Украины в Соединенных Штатах Валерия Чалого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США в Facebook вечером 19 октября.



"Посольство Украины в США выявило факты новых информационных атак против Украины. В частности, стало известно, что от имени посла Украины в США Валерия Чалого поступили "запросы" к губернаторам США о проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины", – сказано в сообщении.



В посольстве допускают, что материалы подобных ложных бесед могут появиться в информационном пространстве и быть использованы для провокаций или с целью нанесения вреда украинско-американским отношениям.







Напомним, ранее дипломаты США спели украинские народные песни. А британские дипломаты станцевали для украинцев. В посольстве призывают быть бдительными в отношении информации из второстепенных, непроверенных источников, и в дальнейшем держать связь только с официальными представителями посольства.Напомним, ранее дипломаты США спели украинские народные песни. А британские дипломаты станцевали для украинцев.

Источник: korrespondent.net