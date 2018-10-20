Суд США снял 10 обвинений с Манафорта



В США прокуроры согласились с предложением судьи снять десять обвинений с бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, по которым присяжные не пришли к единому мнению, сообщает в пятницу, 19 октября, Reuters.



В августе политтехнолога признали виновным по восьми пунктам, касающимся уклонения от налогов, манипуляций с банковскими счетами и отказа раскрыть счета в иностранных банках. В то же время по еще десяти пунктам, среди которых покушение на мошенничество, мнения присяжных разделились.



Прокуроры планировали дождаться, пока Манафорт закончит сотрудничество со спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, но судья не стал ждать и начал работу над приговором, который намерен огласить 8 февраля.



"Я не слышал от властей сообщений о том, сколько может длиться сотрудничество с Манафортом. Я не готов ждать вечно", – заявил судья, отметив, что прокуратура может заново предъявить снятые обвинения.

Напомним, жюри присяжных в суде Александрии (штат Вирджиния) 22 августа вынесло вердикт по делу Манафорта, признав его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. По сообщениям СМИ, Манафорту грозит до 80 лет заключения по совокупности всех обвинений. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос помилования политтехнолога.

Источник: korrespondent.net