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20. 10. 2018

Саудовская Аравия признала смерть журналиста


Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи в консульстве страны в Стамбуле и отправили в отставку заместителя главы разведки. Об этом заявил генпрокурор Саудовской Аравии, передает телеканал Al Ekhbariya.
 
По словам генпрокурора, между Хашукджи и людьми в консульстве возник конфликт, который привел к смерти журналиста.
 
По делу об исчезновении журналиста задержаны 18 граждан Саудовской Аравии, а также освобожден от должности и лишен статуса советника королевского двора заместитель главы службы общей разведки генерал Ахмед Асири.
 
Расследование смерти журналиста еще продолжается, и объявленные результаты предварительные. Власти Саудовской Аравии пообещали привлечь всех виновных к ответственности.
 
Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после того, как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Полиция предполагала, что он был убит на территории консульства. Турецкие специалисты обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.

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Источник: korrespondent.net

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