В Херсоне отменили региональный статус русского языка



Депутаты Херсонского горсовета в пятницу, 19 октября, отменили региональный статус русского языка, сообщает местное издание Херсонские вести.



"За" проголосовали 33 из 38 избранников. Не голосовали три члена фракции Оппозиционный блок и один внефракционный депутат.



Напомним, закон об основах языковой политики был принят еще при каденции бывшего президента Виктора Януковича. Он предусматривал установление официального использования региональных языков в работе местных органов самоуправления. В Херсоне русскому языку дали такой статус в августе 2012 года.



28 февраля текущего года Конституционный суд Украины своим решением отметил действие языкового закона, признав его неконституционным.

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Источник: korrespondent.net