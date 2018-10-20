Лента RSS
Подписаться на ленту
20 октября 2018, суббота, 03:16
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,42
20. 10. 2018

Крушение Су-27: названы четыре версии катастрофы


Следствие рассматривает четыре версии падения истребителя Су-27 в Винницкой области. Об этом сказал главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112 Украина в пятницу, 19 октября.
 
"Сейчас отрабатываются четыре основных версии – это человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможная заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые повлекли катастрофу", – сказал он.
 
Матиос отметил, что в июле истребитель прошел капитальный ремонт и полную модернизацию. Срок его эксплуатации был продлен на 12 лет, в то время как налет с момента ремонта до крушения составил около 20 часов.
 
Главный военный прокурор исключил неисправность самолета как причину крушения и сообщил, что в настоящее время на одном из заводов Министерства обороны специалисты восстанавливают черный ящик для извлечения информации, которая поможет выяснить обстоятельства и причины падения.
 
Также правоохранители допросили всех свидетелей происшествия, ответственные команды техников, всех, кто сопровождал полет, получили распечатку последних переговоров, осмотрели место события.
 
Напомним, истребитель Су-27УБ потерпел крушение 16 октября неподалеку города Бердичев. По данным очевидцев, самолет начал терять высоту, и пилоты отвели его от жилых домов. В результате катастрофы погибли украинский полковник Иван Петренко и американский подполковник Сет Неринг.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

Самые умные птицы и на лето остаются в тёплых краях.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.