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20. 10. 2018

США призвали Украину двигаться к созданию единой церкви


Госсекретарь США Майкл Помпео высказался в поддержку движения Украины к созданию автокефальной Украинской православной церкви.
 
"Мы призываем церковь и власти страны продвигаться к созданию автокефальной украинской православной церкви. США вновь заявляют о своей поддержке свободы вероисповедания и свободы религиозных групп, включая православных в Украине", – говорится в письменном заявлении Помпео, опубликованном в пятницу, 19 октября.
 
В документе подчеркивается, что Вашингтон поддерживает украинцев в их желании "самостоятельно осуществлять управление в своей религии и молиться так, как им хочется".
 
Напомним, 11 октября Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви в Украине. 18 октября Верховная Рада приняла законопроект о передаче Константинопольскому патриархату Андреевской церкви в Киеве.

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Источник: korrespondent.net

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