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20. 10. 2018

СМИ узнали, где и когда могут встретиться Трамп и Путин


Президент США Дональд Трамп может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в этом году в Париже или на саммите G20, который состоится в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Отмечается, что речь идет о возможной встрече во Франции на мероприятиях, связанных со столетней годовщиной окончания Первой мировой войны. Кроме того, возможна встреча лидеров двух стран на саммите G20 в Буэнос-Айресе, который начнется 30 ноября.

Напомним, встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп общались тет-а-тет более двух часов, а позже приняли участие в переговорах в расширенном составе. Позже стало известно, что американский лидер пригласил Путина приехать в США.

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Источник: korrespondent.net

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