Итоги 19.10: Новая цена газа и начисление субсидий

В Керчи похоронили погибших при нападении на колледж
В Керчи состоялась церемония прощания с 19 жертвами массового убийства в колледже. На площади им. Ленина собрались тысячи людей. В гробах похоронили 18 погибших. Убитого жителя села Горностаевка, мусульманина, похоронили по мусульманской традиции, без гроба.
Кабмин повысил цену на газ для населения
С 1 ноября 2018 года цены на газ для населения вырастут на 23,5%. Соответствующее решение принял Кабинет министров. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8550 гривен за куб. метр.
В Украине изменились правила получения жилищных субсидий
Кабинет министров внес изменения в условия оформления субсидий. С 1 октября при расчете жилищной субсидии не учитываются в совокупном доходе уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота.
Субсидию на общих основаниях также теперь могут получить те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя.
Среди прочего, право на пособие от правительства имеют те семьи, у которых отопительная, а не общая площадь жилья не превышает 120 кв. м для квартиры и 200 кв. м для индивидуального дома.
Саудовская Аравия признала смерть журналиста в консульстве в Стамбуле
Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи в консульстве страны в Стамбуле и отправили в отставку заместителя главы разведки. По словам генпрокурора страны, между Хашукджи и людьми в консульстве возник конфликт, который привел к смерти журналиста.
Украина и МВФ договорились о новой программе
Международный валютный фонд и власти Украины договорились об экономической политике в отношении нового 14-месячного соглашения stand-by. Новый документ заменит соглашение в рамках EFF, утвержденное в марте 2015 года, и срок его действия истечет в марте 2019 года.
"Новый SBA с запрошенным доступом к 2,8 млрд SDR (эквивалент 3,9 млрд долл.) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году", – отметили в фонде.
Константинопольский патриархат ответил на разрыв с РПЦ
Константинополь продолжает состоять в общении с Русской православной церковью, несмотря на ее решение о разрыве евхаристического общения. Об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве. Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах.
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Источник: korrespondent.net
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