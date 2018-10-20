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20. 10. 2018

Парламент Македонии одобрил переименование страны

 
Депутаты Народного собрания Македонии, поздно вечером 19 октября, одобрили предложения правительства о начале внесении изменений в Конституцию относительно изменения названия страны на Северную Македонию, сообщает македонский Kanal5.
 
За такое решение проголосовало 80 депутатов из 120, против проголосовали 39 депутатов. Таким образом, внесение изменений в Конституцию было принято минимальным количеством голосов.
 
Решение было бы не принято без поддержки переименования частью депутатов оппозиционной партии VMRO-DPMNE. 
 
Накануне голосования помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл обратился с открытым письмом к македонской оппозиции, призвав их поддержать изменение названия. В РФ это назвали "грубым вмешательством" во внутренние дела Македонии, предложив им вступтаты в Евразийский союз.
 
Напомним, ранее в Македонии прошел референдум о переименовании страны, но он был признан несостоявшимся из-за низкой явки избирателей. Изменение названия страны на Северную Македонию, а вместе с тем - возможность вступить в НАТО и начать диалог о получении членства в ЕС, поддержали 91,46% граждан, принявших участие в голосовании. Против выступили 5,65%.
 
 
Такие данные дали основание премьер-министру Вспаханную Заев внести этот вопрос на рассмотрение парламента, пригрозив ему в случае провала голосования досрочными выборами.
 
Для окончательного внесения изменений в Конституцию парламентариям еще надо провести два голосования - простым и конституционным большинством.
 
Переименование Македонии необходимо для урегулирования  27-летнего спора с Грецией. Из-за того, что название "Македония" совпадает с наименованием области на севере Греции, Афины блокируют присоединение бывшей югославской республики к НАТО и ЕС.
 
17 июня 2018 года правительство Греции подписало с Республикой Македония договор, которым согласовано ее переименование в Республику Северная Македония.

Македония получила официальное приглашение вступить в НАТО, после того как будет окончательно урегулирован вопрос о ее переименовании.

Источник: korrespondent.net

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