Будапешт удвоит финпомощь венграм Закарпатья

"Если существует государство и народ, которые заинтересованы в сильной Украине, это - Венгрия и венгерский народ. Ведь чем она сильнее, богаче и сувереннее, тем лучше для Венгрии и закарпатских венгров", - заявил Левенте Мадьяр.

Он подчеркнул, что Будапешт желает Киеву успешно преодолеть трудности, справиться с вызовами, и в этом Венгрия готова помочь Украине.

"В то же время Венгрия только имеет просьбу к Украине обеспечить для венгерского нацменьшинства мирные условия жизни и соблюдения прав", - сказал Мадьяр.

Напомним, что в сентябре в СМИ и соцсетях появилось видео с церемонии принятия закарпатских жителей в венгерское гражданство, которая проходила в консульстве в Берегове. На видео консул призвал закарпатцев скрывать свое гражданство от украинской власти.

Украина объявила консула Венгрии персоной нон-грата. Из Венгрии из посольства в Будапеште высылали украинского дипломата Дмитрия Керечанина.

Словесная война. Продолжение конфликта с Венгрией