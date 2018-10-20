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20. 10. 2018

Будапешт удвоит финпомощь венграм Закарпатья

 
Представитель венгерского правительства Арпад Янош Потапи заявил о том, что в 2019 году Венгрия удвоит финансовую помощь для венгерского меньшинства в Закарпатской области, и выделит на эти нужды 300 миллионов гривен, сообащет Радио Свобода.
 
"Эти средства адресованы 23-24 тысячам человек в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной сфере венгерского меньшинства в виде доплат к годовому заработку", - отметил Арпад Янош Потапи.
 
В свою очередь представитель венгерского меньшинства Закарпатья Левенте Мадьяр сообщил о том, что за последние два года целевая помощь на экономическое развитие венгерской общины достигла 1,7 миллиардов гривен.
 
"Если существует государство и народ, которые заинтересованы в сильной Украине, это - Венгрия и венгерский народ. Ведь чем она сильнее, богаче и сувереннее, тем лучше для Венгрии и закарпатских венгров", - заявил Левенте Мадьяр.
 
 
Он подчеркнул, что Будапешт желает Киеву успешно преодолеть трудности, справиться с вызовами, и в этом Венгрия готова помочь Украине.
 
"В то же время Венгрия только имеет просьбу к Украине обеспечить для венгерского нацменьшинства мирные условия жизни и соблюдения прав", - сказал Мадьяр.
 
Напомним, что в сентябре в СМИ и соцсетях появилось видео с церемонии принятия закарпатских жителей в венгерское гражданство, которая проходила в консульстве в Берегове. На видео консул призвал закарпатцев скрывать свое гражданство от украинской власти.
 
Украина объявила консула Венгрии персоной нон-грата. Из Венгрии из посольства в Будапеште высылали украинского дипломата Дмитрия Керечанина.
 
Словесная война. Продолжение конфликта с Венгрией

Источник: korrespondent.net

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