В парламенте Испании обсудят легализацию марихуаны

Испанская левая партия Podemos подняла вопрос легализации конопли в стране и рассматривает возможность предложить законопроект о регулировании культивации и оборота этого растения, пишет El Pais.

Согласно плану Podemos, государство должно взять на себя ответственность за выдачу лицензий на производство, сбор и продажу урожая.

"Это абсурд, что вы можете приобрести текилу или джин в супермаркете, но конопля незаконна", - заявил лидер Podemos Пабло Иглесиас.

Его предложение также предусматривает частное фермерство, сельскохозяйственные кооперативы, малые и средние сельскохозяйственные операции.

Целью инициативы является изменение действующего закона, который определяет продажу и выращивание конопли незаконными, ограничивает потребление и владение в личных целях.

Испанское медицинское агентство (AEMPS) в настоящее время несет ответственность за разрешение на медицинские продукты из конопли, но только для клиентов в странах, где разрешены соответствующие лекарства.

"Легализация должна осуществляться в основном для медицинского использования и исследований", - говорят в Podemos.

По законодательству Испании, коноплю можно потреблять в лечебных целях, но само растение не считается лекарственным, его нельзя курить в лечебных целях; вместо этого врач может назначать только производные конопли.

План Podemos предусматривает "сильную карательную политику для тех, кто нарушает закон", а также меры по изъятию продуктов, продаваемых несовершеннолетним или не соответствующих стандартам легального рынка.

Согласно данным Национального управления по наркотикам, 90% молодых людей говорят, что они имеют легкий или очень простой доступ к конопле в Испании.

"Государственная производственная промышленность может принести огромные доходы, что приведет к улучшению здравоохранения в мире", - уверяют в Podemos.

Премьер-министр Испании Педро Санчес из Социалистической партии отказался принять участие в дебатах по легализации конопли.

Напомним, что в Канаде со среды, 17 октября, вступил в силу закон, который легализует марихуану.