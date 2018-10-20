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20. 10. 2018

В США напомнили Украине об обещаниях по Антикоррупционному суду

 
В Вашингтоне ожидают, что Украина в ближайшее время выполнит свои обещания по запуску работы Высшего антикоррупционного суда, заявила заместитель госсекретаря США Кирстен Медиссон, сообщает "Интерфакс-Украина".
 
"Принятие законодательства в вопросе создания Высшего антикоррупционного суда было важным этапом. Следующим шагом является создание полноценного, функционального, независимого, эффективного суда в Украине", - сказала Медиссон в пятницу на брифинге в Киеве после встречи с директором НАБУ Артемом Сытником.
 
"И мы ожидаем, что Украина вскоре сделает определенные шаги в этом направлении, как было обещано правительством Вашингтону", - добавила она.
 
Ранее международные организации при посредничестве ЕС составили список экспертов, кандидатуры которых отвечают требованиям участия в процессе отбора судей в Высший антикоррупционный суд.
 
Напомним, что заместитель госсекретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирстен Мэдисон прибыла в Украину для участия в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией.
 
Госсекретарь США Майкл Помпео высказался в поддержку движения Украины к созданию автокефальной Украинской православной церкви.
 
 

Источник: korrespondent.net

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