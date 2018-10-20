Лента RSS
Подписаться на ленту
20 октября 2018, суббота, 10:51
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,42
20. 10. 2018

Вице-премьер Италии обвинил Украину в разжигании религиозной войны

Правый вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в России заявил, что Украина разжигает "религиозную войну", пишет Der Standard.

Религиозные войны всегда заканчиваются плохо, предупредил Сальвини. "Если политическое руководство пытается подчинить церковь, это не несет ничего хорошего", - говорит он.

Сальвини также отметил, что Италия не поддержит продление экономических санкций ЕС против России.
 
Вице-премьер Италии считает, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет "фальшивой". Он ранее заявлял, что хотел бы видеть президента РФ Владимира Путина в кресле премьер-министра Италии.
 
Напомним, что госсекретарь США Майкл Помпео высказался в поддержку движения Украины к созданию автокефальной Украинской православной церкви.
 
11 октября Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви в Украине. 
 
18 октября Верховная Рада приняла законопроект о передаче Константинопольскому патриархату Андреевской церкви в Киеве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Самые умные птицы и на лето остаются в тёплых краях.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.