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20. 10. 2018

Ватикан прокомментировал разрыв Москвы с Константинополем

Представитель Ватикана – кардинал Курт Кох, председатель Папского совета по содействию христианскому единству, комментируя евхаристический разрыв между Московским Патриархатом и Константинопольским Патриархатом, подчеркивает: это внутренний, но серьезный конфликт,.

«Этот шаг также имеет непосредственное влияние на экуменический диалог с Католической Церковью. Русская Православная Церковь может воздерживаться от участия в совместных православно-католических переговорах, пока конфликт не будет решен», – допускает кардинал Кох, сообщает Ватиканское Радио.

«Если страдает один член Тела Христова, страдают с ним все члены» (ср. 1 Кар12, 26), – напоминает кардинал Кох слова из Послания апостола Павла к Коринфянам.

Источник: krynica.info

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