В ДТП под Киевом погибла актриса Дизель Шоу

В субботу утром в результате столкновения автобуса и грузовика в Киевской области погибла пассажир автобуса и еще четверо получили ранения, сообщает пресс-служба областной полиции.

Столкновение автобуса Неоплан и грузовика произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.

По предварительным данным, водитель автобуса Неоплан не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. "В автобусе находилось 14 пассажиров. Одна женщина погибла. Тело ее направлено в морг. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу", - сообщили в полиции. На месте работает следственно-оперативная группа, работники следственного управления полиции Киевской области, медики. Водитель автобуса задержан, возбуждено уголовное производство. Вместе с тем, телеканал ICTV сообщил, что в результате ДТП погибла актриса Дизель шоу Марина Поплавская, еще 4 актеров получили тяжелые травмы. Егор Крутоголов и Яна Глущенко госпитализированы. Дизель шоу - юмористическое телешоу Дизель Студии, выходящей в эфир с 2015 года на украинском телеканале ICTV. Напомним, что в Николаеве в пятницу, 19 октября, столкнулись три автомобиля, два из которых ехали в свадебном кортеже. На дороге Киев-Чоп в Сколевском районе Львовской области столкнулись Volkswagen, Mitsubishi и телега, запряженная лошадьми. Водитель одного из автомобилей погиб на месте, а водителя телеги госпитализировали с травмами.

Источник: korrespondent.net