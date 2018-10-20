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20. 10. 2018

В ДТП под Киевом погибла актриса Дизель Шоу

 
В субботу утром в результате столкновения автобуса и грузовика в Киевской области погибла пассажир автобуса и еще четверо получили ранения, сообщает пресс-служба областной полиции.
 
Столкновение автобуса Неоплан и грузовика произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила. 
 
По предварительным данным, водитель автобуса Неоплан не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ.
 
"В автобусе находилось 14 пассажиров. Одна женщина погибла. Тело ее направлено в морг. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу", - сообщили в полиции.
 
На месте работает следственно-оперативная группа, работники следственного управления полиции Киевской области, медики.
 
Водитель автобуса задержан, возбуждено уголовное производство.
 
 
Вместе с тем, телеканал ICTV сообщил, что в результате ДТП погибла актриса Дизель шоу Марина Поплавская, еще 4 актеров получили тяжелые травмы. Егор Крутоголов и Яна Глущенко госпитализированы. 
 
 
Дизель шоу - юмористическое телешоу Дизель Студии, выходящей в эфир с 2015 года на украинском телеканале ICTV.
 
Напомним, что в Николаеве в пятницу, 19 октября, столкнулись три автомобиля, два из которых ехали в свадебном кортеже. 
 
На дороге Киев-Чоп в Сколевском районе Львовской области столкнулись Volkswagen, Mitsubishi и телега, запряженная лошадьми. Водитель одного из автомобилей погиб на месте, а водителя телеги госпитализировали с травмами.
 

Источник: korrespondent.net

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