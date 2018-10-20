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20. 10. 2018

Полиция Мексики остановила караван мигрантов на границе с США, Трамп рад

Мексиканская полиция остановила около пяти тысяч мигрантов из Гондураса, которые пытались прорвать кордон между Гватемалой и Мексикой на пути в США, сообщает DW.

Как отметил руководитель федеральной полиции Мексики, ситуацию на границе после определенного хаоса удалось взять под контроль и избежать насилия.

По информации местных СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ.

Количесвто мигрантов впечатляет
 
В свою очередь президент США Дональд Трамп отметил действия правоохранителей Мексики.
 
"Мы высоко ценим то, что делает Мексика", - сказал он, добавив, что мигранты не пересекут границу с США, поскольку среди них - много преступников.
 
Накануне промежуточных выборов в Конгресс США антимигрантская риторика снова становится ключевой в предвыборной кампании.
 
Напомним, что ранее Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой с привлечением вооруженных сил в связи с наплывом мигрантов. Он обвинил власти Сальвадора, Гватемалы и Гондураса в том, что они пропускают огромные караваны мигрантов, направляющихся в США, не проверяя их.

Источник: korrespondent.net

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