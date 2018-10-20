Шойгу говорит, что ИГИЛ в Сирии полностью побежден

Террористическая группировка "Исламское государство" полностью разгромлена при поддержке России за три года боевых действий в Сирии, заявил в субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на пятом совещании министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу, сообщает ТАСС.

"Всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тыс. боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии", - сказал он.

Шойгу также заявил, что российские войска в Сирии поразили свыше 122 тысяч объектов террористов. По оценке министра, к настоящему времени созданы все условия для возрождения Сирии как единого государства. По данным ООН, почти 7 млн человек покинули Сирию из-за войны. Напомним, что в августе лидер афганского крыла террористической организации Исламское государство Саад Архаби был убит в результате серии авиаударов. В сентябре в Сирии сбили российский самолет-разведчик Ил-20. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net