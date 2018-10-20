Украинец пытался вывезти в Польшу 900 паспортов и медалей СССР

Украинец перевозил через границу в Польшу запрещенные предметы и документы с символикой СССР, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники сообщают, что житель Черновицкой области,1972 года рождения следовал за границу через пункт пропуска "Краковец".

Во время пограничного контроля, в его автомобиле правоохранители обнаружили коробки с орденами, медалями, документами к ним, более 900 паспортных бланков Советского Союза и другие предметы с подобной символикой.

Все найденные вещи были изъяты, мужчину передали полиции.

Решение о квалификации действий мужчины, а также относительно предметов, которые он перевозил через государственную границу Украины, будут принимать правоохранители.

Напомним, что через пункт пропуска Ягодин в Украину пытались ввезти крупную партию мобильных телефонов, которая оценивается в 700 тысяч долларов.

Источник: korrespondent.net