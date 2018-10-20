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20. 10. 2018

В Канаде девочка продала 30 пачек печенья в очереди за марихуаной

Девочка-скаут конвертировала ажиотаж вокруг легализации марихуаны в Канаде в реальную прибыль, она пошла продавать печенье в очереди перед магазином с каннабисом, пишет CBC.

9-летняя Элина Чайлдз из города Эдмонтон пришла к одному из таких магазинов и продавала посетителям печенье. За 40 минут она сумела реализовать 30 коробок на сумму 120 долларов.
 
Вырученные деньги пошли в скаутскую организацию Girl Guides.
 
"Меня поразило, как быстро они [коробки] закончились", - сказал Синд Чэндс, отец Элины: "Даже люди в автомобилях, проезжавших по проспекту, останавливались, опускали стекла и просили печенье".

God bless this girl selling girl guide cookies outside of nova cannabis. 👏🏼👏🏼👏🏼#yeg pic.twitter.com/dnI9HdBXPc

— Emily Fitzpatrick (@_emilyfitzCBC) 17 октября 2018 г.
 
 
Напомним, 17 октября в Канаде вступил в силу закон, который легализует марихуану в рекреационных целях. В тот же день по всей стране открылись первые магазины, в которых можно ее купить. Очереди к ним выстроились внушительные.
 
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Источник: korrespondent.net

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