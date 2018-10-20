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20. 10. 2018

УПЦ КП утвердила формы титула патриарха Филарета

Синод УПЦ КП утвердил полную и сокращенную форму титула своего предстоятеля. Об этом в субботу, 20 октября, сообщается на сайте УПЦ КП.

Решение было принято на заседании Синода под председательством Патриарха Филарета.

"В связи с изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви, принимая во внимание историческую традицию, практику поместных православных церквей и другие существенные обстоятельства, ввести для предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата полное и сокращенные формы титула", - сказано в решении Синода.

Так, полный титул имеет следующую форму: Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева - матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит. Сокращенный титул звучит как Святейший (имя), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины.

Ранее предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет заявил, что язык богослужений после создания в Украине единой поместной православной церкви будет в основном украинским.

Также в УПЦ КП завили, что Священный Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году. Данную информацию подтвердил сам Филарет.

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Источник: korrespondent.net

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