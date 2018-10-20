Опубликовано видео с места ДТП, в котором погибла актриса Дизель Шоу

В сети появилось видео с места аварии, которая случилась утром в субботу, 20 октября, на трассе Киев-Чоп. В ДТП погибла актриса Дизель Шоу Марина Поплавская.

Полиция Киевской области подтвердила, что в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила произошло столкновение автобуса Неоплан и грузовика, в результате чего погибла женщина - пассажир автобуса.

"По предварительным данным, водитель автобуса Неоплан не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. В автобусе находилось 14 пассажиров. Одна женщина погибла…Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Водителя автобуса задержали. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Ранее в Николаеве столкнулись три автомобиля, два из которых ехали в свадебном кортеже.

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Источник: korrespondent.net