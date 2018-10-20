Бойня в Керчи: двое подростков в тяжелом состоянии

Двое подростков, которые пострадали в результате нападения на Керченский политехнический колледж, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "минздрава Крыма", пишет ТАСС в субботу, 20 октября.

На стационарном лечении в различных медицинских учреждениях аннексированного Крыма находятся 23 пострадавших. У двоих - тяжелое состояние, у шестерых - средней степени тяжести, у одного - легкой.

Ранее число погибших в результате бойни увеличилось до 21.

Также сообщалось, что 19 октября прошла церемония прощания с 18 погибшими в Керчи.

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Источник: korrespondent.net