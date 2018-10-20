Полиция установила, кто облил нечистотами журналиста Гнапа

Полиция установила личности двух человек, причастных к нападению на журналиста Дмитрия Гнапапод Полтавой. Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, пишет Украинская правда в субботу, 20 октября.

По его словам, правоохранители оперативно приняли меры по установлению правонарушителей.

"Вскоре полиция установила двух человек, которые подозреваются в хулиганстве. Опрошены очевидцы, пострадавший и подозреваемые", - сказал Тракало.

По его словам, предварительная квалификация зарегистрированного уголовного производства по статье Уголовного кодекса "хулиганство" изменилась на статью Административно-процессуального кодекса "мелкое хулиганство" по инициативе прокуратуры. На нарушителей составили административные материалы, которые в дальнейшем направят в суд.

Напомним, 19 октября в городе Шишаки Полтавской области, где должна была состояться сессия Полтавского областного совета, облили фекалиями журналиста Дмитрия Гнапа.

Также сообщалось, что во время сессии Николаевского городского совета депутатов городского совета облили фекалиями.

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Источник: korrespondent.net