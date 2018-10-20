Тысячи сторонников независимости Тайваня от КНР вышли в субботу, 20 октября, на массовую демонстрацию в Тайбэе. Об этом пишет Taiwan New.

Организаторы мероприятия заявили о присутствии более 130 тыс. участников.

Как сообщает тайваньское Центральное информационное агентство, манифестанты высказали озабоченность по поводу растущих, по их мнению, угроз со стороны Пекина.



Митингующие выступили с призывом о проведении на острове референдума по вопросу самоопределения.

Cмотрите фотогалерею: На Тайване прошел массовый митинг

Ранее сообщалось, что в ходе протестного шествия в столице Франции произошли столкновения.

Также сообщалось, что около 10 тысяч представителей профсоюзов вышли 28 сентября на акции протеста в бельгийской столице Брюсселе. Они выступают против реформы, касающейся отпусков по болезни для чиновников.

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Источник: korrespondent.net