В центре Лондона в субботу, 20 октября, собрались тысячи людей с требованием провести второй референдум по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом пишет The Independent.
Ожидается, что субботний протест станет крупнейшим собранием людей, которые требуют провести референдум по финальному соглашению с ЕС и крупнейшим протестом противников Brexit за последние 2 года.
Организаторы марша ожидают участия более 100 тысяч человек. Среди присутствующих - большое количество молодежи.
Cмотрите фотогалерею: В Лондоне требуют нового референдума по Brexit
Напомним, 23 июня в Лондоне около 50 тысяч британцев вышли на митинг за новый референдум по Brexit.
Ранее сообщалось, что соглашение об отношениях Евросоюза с Великобританией после Brexit готово на 90%, однако шансы, что его вообще не заключат, остаются.
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Источник: korrespondent.net
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