В Одесской области на автодороге Одесса - Рени столкнулись пять автомобилей. В результате аварии погиб человек. Об этом в субботу, 20 октября, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 20 октября в 7:51 в службу спасения "101" поступило сообщение, что на автодороге Одесса - Рени в Беляевском районе возле с. Мирное возникло дорожно-транспортное происшествие между 5 легковыми автомобилями.

К месту вызова в 08:00 прибыло пожарно-спасательное отделение 14-й государственной пожарно-спасательной части. На месте ДТП работниками ГСЧС оказана помощь по извлечению тела погибшего водителя Daewoo Lanos.

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области столкнулись пять автомобилей

Напомним, утром 20 октября на автотрассе Киев-Чоп возле села Мила случилась авария, в результате которой погибла актриса Дизель шоу Марина Поплавская.

Также ранее в Николаеве столкнулись три автомобиля, два из которых ехали в свадебном кортеже.

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Источник: korrespondent.net