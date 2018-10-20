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20. 10. 2018

В США начали изымать имущество Манафорта

Правительство США получило полномочия на изъятие активов Пола Манафорта, незаконно приобретенные в результате уклонения от налогообложения и нарушение правил лоббистской деятельности на общую сумму 15 миллионов долларов. Об этом в субботу, 20 октября, сообщает Голос Америки со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что эти активы будут включать апартаменты Манафорта в центре Trump Tower в Нью-Йорке, а также его дом в Гемптонз, средства на банковских счетах и страхования жизни.

Ранее прокуроры согласились с предложением судьи снять десять обвинений с Манафорта.

Как сообщалось, Манафорт согласится признать вину по двум обвинениям.

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Источник: korrespondent.net

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