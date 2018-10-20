Прощание с погибшей актрисой Дизель шоу состоится в Киеве и Житомире

Прощание с актрисой юмористического проекта Дизель шоу Мариной Поплавской состоится в Киеве и Житомире. Об этом в субботу, 20 октября, сообщила пресс-служба Дизель Студио на своей странице в соцсети Facebook.
"20 октября трагически погибла талантливая актриса, блестящий учитель, звезда КВН Марианна Францевна Поплавская", - говорится в сообщении.
Так, прощание с актрисой состоится в воскресенье, 21 октября, в Киеве с 11:00 до 13:00 в помещении Международного центра культуры и искусств (МЦКИ) Октябрьский Дворец, по адресу Аллея Героев Небесной Сотни, 1.
В понедельник, 22 октября, в 10:30, состоится прощание в Житомире - в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги.
После этого состоится отпевание в Кафедральном Соборе Святой Софии.
В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее.
Напомним, утром 20 октября на автотрассе Киев-Чоп произошло столкновение автобуса Неоплан и грузовика. В аварии погибла актриса Дизель шоу Марина Поплавская, еще четыре актера получили тяжелые травмы. Опубликовано видео с места ДТП.
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Источник: korrespondent.net
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