В Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия

В Украине оперативными подразделениями в этом году задокументированы 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки - вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил во время совещания по итогам работы блока криминальной полиции в течение 9 месяцев 2018 года, сообщает официальный сайт Нацполиции в субботу, 20 октября.
Аброськин отметил, что одна из основных задач, стоящих перед оперативными работниками, - выявление и ликвидация каналов поставки оружия и боеприпасов.
"Особое внимание должно быть уделено выявлению нелегальных каналов поступления оружия с востока страны в области, где не ведутся боевые действия. Следовательно, речь пойдет и о предупреждении преступлений, совершенных с использованием оружия", - говорится в сообщении.
Первый заместитель главы Нацполиции также отметил, что на территории Украины с этой целью регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия под названием Оружие и взрывчатка.
"Только в этом году мы уже провели две операции Оружие и взрывчатка. За время проведения последней из них из незаконного оборота изъяты и направлены на исследование 913 единицы огнестрельного оружия, 804 гранаты, 266 взрывных устройств. Кроме этого, изъято почти 100 тысяч патронов и 195 кг взрывчатых веществ", - отметил Аброськин.
Он также подчеркнул, что это направление деятельности полиции находится на постоянном контроле руководства Национальной полиции Украины.
Ранее в Нацполиции заявили, что в Украине с 2013 года на 10% снизился уровень преступности.
Напомним, накануне в Бахмуте Донецкой области обнаружили арсенал оружия в одном из гаражей жилого сектора города.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.