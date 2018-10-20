Гибель полицейского во Львовской области: появились подробности

Полицейский, который погиб в аварии во Львовской области, по предварительным данным, был за рулем. Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Марьян Шпитак, информирует УНН в субботу, 20 октября.

Отмечается, что погибшему полицейскому было 22 года. Его напарник в тяжелом состоянии, он находится в больнице. Ему 31 год.

В настоящее время причины ДТП неизвестны.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Одесской области на автодороге Одесса - Рени столкнулись сразу пять автомобилей. Погиб один человек.

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Источник: korrespondent.net