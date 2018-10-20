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20. 10. 2018

В Черкасской области автобус с детьми попал в ДТП

В Жашковском районе Черкасской области в субботу, 20 октября, автобус с детьми попал в аварию, один ребенок погиб. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко.

Авария случилась 16:20 на 155 километре трассы Киев-Одесса, возле города Жашков.

Произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля.

"На момент столкновения в салоне автобуса находилась организованная группа школьников из поселка Ракитное в Киевской области", - говорится в сообщении.

Группа, 17 детей и трое взрослых, возвращалась домой из Умани, где они были на экскурсии.

В результате происшествия двое детей и водитель автобуса получили травмы и были срочно госпитализированы. Пострадавшая девочка умерла, не приходя в сознание.

Медицинские работники проводят осмотр других детей.

На месте происшествия для обеспечения пожарной безопасности находится дежурный караул Жашковской пожарно-спасательной части.

Cмотрите фотогалерею: В Черкасской области автобус с детьми попал в ДТП

Ранее в Киевской области автобус с детьми вылетел в кювет.

Также сообщалось, что в Черниговской области перевернулся автобус с детьми, пострадали восемь человек. 

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Источник: korrespondent.net

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