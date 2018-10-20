В Жашковском районе Черкасской области в субботу, 20 октября, автобус с детьми попал в аварию, один ребенок погиб. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко.
Авария случилась 16:20 на 155 километре трассы Киев-Одесса, возле города Жашков.
Произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля.
"На момент столкновения в салоне автобуса находилась организованная группа школьников из поселка Ракитное в Киевской области", - говорится в сообщении.
Группа, 17 детей и трое взрослых, возвращалась домой из Умани, где они были на экскурсии.
В результате происшествия двое детей и водитель автобуса получили травмы и были срочно госпитализированы. Пострадавшая девочка умерла, не приходя в сознание.
Медицинские работники проводят осмотр других детей.
На месте происшествия для обеспечения пожарной безопасности находится дежурный караул Жашковской пожарно-спасательной части.
Cмотрите фотогалерею: В Черкасской области автобус с детьми попал в ДТП
Ранее в Киевской области автобус с детьми вылетел в кювет.
Также сообщалось, что в Черниговской области перевернулся автобус с детьми, пострадали восемь человек.
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Источник: korrespondent.net
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