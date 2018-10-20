Житель польского города Тыхы Шимон Нововейский выловил сома рекордного размера. Он весит более 100 кг и имеет 260 см в длину. Об этом в субботу, 20 октября, информирует Коммерсант.

По словам поляка, он долго боролся с рыбой при помощи профессионального рыбацкого снаряжения.

Согласно имеющимся данным, это самый большой сом, выловленный в Польше в истории. Местом его нахождения был Рыбницкий залив на юге страны.

Cмотрите фотогалерею: В Польше рыбак поймал сома весом более 100 кг

Ранее жительница Британии Сью Элкок выловила морского окуня, вес которого составляет 60 килограммов, при этом длина - 162 сантиметра.

Также сообщалось, что рыбак из китайского города Фуюань поймал гигантскую рыбу калугу из семейства осетровых. Ее вес 514 килограмм, длина - более 3,5 метров.

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Источник: korrespondent.net