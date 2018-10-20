РПЦ считает Константинопольского патриарха раскольником

Русская православная церковь считает Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает РБК 20 октября.
"Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником", - сказал Иларион.
Он подчеркнул, что РПЦ больше не признает те решения, которые принимает Варфоломей.
"Легитимизация раскола, которая произошла в Украине, - это тяжкое каноническое преступление, за которое патриарх Варфоломей будет отвечать перед Богом на страшном суде... Придется держать ответ за это и здесь на земле", - сказал он.
11 октября Вселенский патриархат в Константинополе согласился предоставить автокефалию Украинской православной церкви и решил отменить анафему предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета.
15 октября РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.
Ранее Корреспондент.net разбирался, зачем Андреевскую церковь Украина отдает Константинополю.
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Источник: korrespondent.net
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