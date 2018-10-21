На вооружение украинской армии взяли РСЗО Ольха

Украинская армия взяла на вооружение ракетный комплекс Ольха, разработкой нового комплекса занималось конструкторское бюро Луч, сообщается на странице кабинета министров в Facebook 20 октября.

Поставки в войска начнутся в середине 2019 года. В Кабмине подчеркнули, что Вооруженные силы Украины при помощи нового комплекса "укрепят свою обороноспособность и смогут эффективно бороться с агрессором на востоке страны".

Разработка реактивной системы залпового огня Ольха с корректируемым боеприпасом стартовала в январе 2016 года и была завершена в мае 2018 года. Система разработана на основе советской РСЗО Смерч.

Испытания Ольхи прошли в апреле и декабре 2017 года, все они завершились успехом.

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В феврале 2018 года секретарь СНБО Александр Турчинов сообщал, что серийное производство крылатых ракет для Ольхи начнется в конце 2018 - начале 2019 года.

В апреле 2018 года при проведении очередных государственных испытаний Турчинов заявил, что Ольха по всем показателям превосходит российскую систему Смерч.

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Источник: korrespondent.net