Лента RSS
Подписаться на ленту
21 октября 2018, воскресенье, 02:11
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,42
21. 10. 2018

Трамп решил разорвать ракетный договор с Россией

США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Об этом заявил президент Дональд Трамп, сообщает Associated Press 20 октября.

По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны России.

"Мы собираемся расторгнуть соглашение, после чего начнем разрабатывать вооружение, если Россия и Китай не согласятся на новый курс", - сказал Трамп.

Ранее российский лидер Владимир Путин предостерег другие страны от ядерного удара, заявив, что агрессоры "сдохнут, не успев раскаяться", а россияне "как мученики попадут в рай".

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.

Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Анекдот все анекдоты

Самые умные птицы и на лето остаются в тёплых краях.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.