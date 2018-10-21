В Лондоне 700 тысяч требовали новый референдум

В Лондоне состоялся самый масштабный, по оценкам организаторов, марш, посвященный вопросу о выходе Британии из Евросоюза, сообщает BBC.

Его участники потребовали от властей провести еще один референдум по поводу "заключительной сделки Brexit". Такое голосование исключила ​премьер-министр королевства Тереза Мэй.

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Участники марша несли плакаты и транспаранты с лозунгами "Brexit крадет мое будущее". Было много молодых семей, некоторые из них пришли с детьми.

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Мероприятие было организовано членами кампании People's Vote, которые призывают к общественному голосованию по заключительной сделке между Великобританией и ЕС.

Aerial footage shows 'hundreds of thousands' of people attending protest in London calling for a referendum on the final #Brexit deal https://t.co/zWgMYVnpr2 pic.twitter.com/xRCb3fLt6R — BBC News (UK) (@BBCNews) 20 октября 2018 г.

По оценкам организаторов, в акции приняли участие 700 тысяч человек. В Скотланд-Ярде, комментируя масштабы митинга, заявили, что пока "оценить размеры толпы не смогли".

Ранее немеций канцлер Ангела Меркель публично оскорбила премьера Британии Терезу Мэй, не пожав ей руку на неформальном саммите в Зальцбурге. Поводом для этого, вероятно, стал провал третьего раунда переговоров по Brexit.

Источник: korrespondent.net