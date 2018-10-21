В Лондоне 700 тысяч требовали новый референдум

В Лондоне состоялся самый масштабный, по оценкам организаторов, марш, посвященный вопросу о выходе Британии из Евросоюза, сообщает BBC.
Его участники потребовали от властей провести еще один референдум по поводу "заключительной сделки Brexit". Такое голосование исключила премьер-министр королевства Тереза Мэй.
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Участники марша несли плакаты и транспаранты с лозунгами "Brexit крадет мое будущее". Было много молодых семей, некоторые из них пришли с детьми.
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Мероприятие было организовано членами кампании People's Vote, которые призывают к общественному голосованию по заключительной сделке между Великобританией и ЕС.
Aerial footage shows 'hundreds of thousands' of people attending protest in London calling for a referendum on the final #Brexit deal https://t.co/zWgMYVnpr2 pic.twitter.com/xRCb3fLt6R— BBC News (UK) (@BBCNews) 20 октября 2018 г.
По оценкам организаторов, в акции приняли участие 700 тысяч человек. В Скотланд-Ярде, комментируя масштабы митинга, заявили, что пока "оценить размеры толпы не смогли".
Ранее немеций канцлер Ангела Меркель публично оскорбила премьера Британии Терезу Мэй, не пожав ей руку на неформальном саммите в Зальцбурге. Поводом для этого, вероятно, стал провал третьего раунда переговоров по Brexit.
Источник: korrespondent.net
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