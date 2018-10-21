США спустили на воду две ударные атомные подлодки

В США спустили на воду новейшие атомные подводные лодки SSN-791 Дэлавер и SSN-792 Вермонт класса Вирджиния, говорится в сообщении пресс-службы американских ВМС 20 октября.

Дэлавер спущен на воду на верфи в Ньюпорт-Ньюс, а Вермонт - в Гротоне. Каждая из них оснащена современным радиоэлектронным оборудованием, малошумна и вооружена 12 крылатыми ракетами Tomahawk, которые могут нести ядерную боеголовку.

Эти ракеты предназначены для ударов по кораблям и наземным сооружениям противника, а также борьбы с другими подлодками.

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Они стали восемнадцатой и девятнадцатой подводной лодкой проекта Вирджиния.

Длина подлодок проекта - 114,9 м, ширина - 10,5 м. Кроме ракет они вооружены 26 торпедами, а также подводными необитаемыми аппаратами для специальных операций.

Экипаж субмарин данного проекта - 100-120 человек в зависимости от решаемых задач. Стоимость каждой из них - около 2,7 миллиарда долларов.

Ранее компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering спустила на воду первую дизель-электрическую подводную лодку с анаэробной энергетической установкой. Она также стала первой субмариной южнокорейского производства.

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Источник: korrespondent.net